После первого тайма матча Евро-2020 Португалия — Франция в обнимку покинули поле португалец Криштиану Роналду и француз Карим Бензема. Форварды ранее вместе выступали за «Реал».

Счет матча — 1:1. Роналду и Бензема забили по голу с пенальти. Для француза это первый гол за сборную с 8 октября 2015 года. Он не забивал за Францию пять лет и 258 дней.

33-летний Бензема в 2015 году был отстранен от игр за национальную команду из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что Бензема не вернется в сборную.