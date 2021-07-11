Фанаты сборной Англии устроили фейерверк рядом с отелем итальянской команды перед финалом Евро-2020

Болельщики сборной Англии устроили фейерверк рядом с отелем, в котором остановились итальянские футболисты, сообщает The Sun. Команды сыграют между собой в финале Евро-2020.

По информации СМИ, фанаты хотели помешать игрокам сборной Италии выспаться. Фейерверк устроили около двух часов ночи. Отмечается, что в отеле проведена звукоизоляция.

10 июля главный тренер команды Гарет Саутгейт обратился к английским болельщикам с просьбой проявить уважение и не освистывать гимн соперника.

Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.