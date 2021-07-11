Фанаты сборной Англии устроили фейерверк рядом с отелем итальянской команды перед финалом Евро-2020
Болельщики сборной Англии устроили фейерверк рядом с отелем, в котором остановились итальянские футболисты, сообщает The Sun. Команды сыграют между собой в финале Евро-2020.
По информации СМИ, фанаты хотели помешать игрокам сборной Италии выспаться. Фейерверк устроили около двух часов ночи. Отмечается, что в отеле проведена звукоизоляция.
10 июля главный тренер команды Гарет Саутгейт обратился к английским болельщикам с просьбой проявить уважение и не освистывать гимн соперника.
Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/15560362/england-fans-fireworlks-italy-hotel/
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