Семин считает, что в финале Евро-2020 нет явного фаворита

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин не смог выбрать фаворита финального матча Евро-2020, в котором встретятся Италия и Англия.

«Предсказать результат финального матча очень сложно, потому что команды очень сильные, от игры к игре прибавляли. Две равные команды, всякое может быть, не вижу явного фаворита. Поэтому я надеюсь, что матч будет очень интересный и увлекательный. У англичан есть преимущество в виде своих болельщиков и стадиона, а это играет большую роль, например, давление на судей со стороны трибун сыграло громадную роль в победе над датчанами», — цитирует Семина ТАСС.

«Сборная Англии сейчас хорошо играет в обороне именно командой, а не отдельной группой. Но итальянцы сильны по-своему: комбинационный футбол, много коротких передач, хорошее завершение, играют с удовольствием», — добавил Семин.

Ключевая игра пройдет 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 22.00 мск