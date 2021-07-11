Семин считает, что в финале Евро-2020 нет явного фаворита
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин не смог выбрать фаворита финального матча Евро-2020, в котором встретятся Италия и Англия.
«Предсказать результат финального матча очень сложно, потому что команды очень сильные, от игры к игре прибавляли. Две равные команды, всякое может быть, не вижу явного фаворита. Поэтому я надеюсь, что матч будет очень интересный и увлекательный. У англичан есть преимущество в виде своих болельщиков и стадиона, а это играет большую роль, например, давление на судей со стороны трибун сыграло громадную роль в победе над датчанами», — цитирует Семина ТАСС.
«Сборная Англии сейчас хорошо играет в обороне именно командой, а не отдельной группой. Но итальянцы сильны по-своему: комбинационный футбол, много коротких передач, хорошее завершение, играют с удовольствием», — добавил Семин.
Ключевая игра пройдет 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 22.00 мск
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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