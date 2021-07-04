Евро-2020: где смотреть прямые трансляции матчей 1/2 финала
01:30
Расписание, даты и время начала игр плей-офф чемпионата Европы по футболу.
Матчи 1/2 финала Евро-2020 пройдут 6 и 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Обе игры стартуют в одно время — 22.00 (по Москве). В первой встретятся сборные Италии и Испании, во второй — Англии и Дании.
Прямые трансляции решающих матчей чемпионата Европы на российском ТВ организуют Первый канал и «Россия». Игры также можно смотреть онлайн на сайтах ведущих федеральных каналов и в записи на сайте «Матч ТВ».
Прямые трансляции матчей 1/2 финала Евро-2020: расписание и время начала
6 июля, вторник
22.00 (мск). Италия — Испания («Россия»)
7 июля, среда
22.00 (мск). Англия — Дания (Первый канал)
Расписание и результаты чемпионата Европы — в разделе на сайте.
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