Евро-2020: где смотреть прямые трансляции матчей 1/2 финала

Расписание, даты и время начала игр плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Матчи 1/2 финала Евро-2020 пройдут 6 и 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Обе игры стартуют в одно время — 22.00 (по Москве). В первой встретятся сборные Италии и Испании, во второй — Англии и Дании.

Прямые трансляции решающих матчей чемпионата Европы на российском ТВ организуют Первый канал и «Россия». Игры также можно смотреть онлайн на сайтах ведущих федеральных каналов и в записи на сайте «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей 1/2 финала Евро-2020: расписание и время начала

6 июля, вторник

22.00 (мск). Италия — Испания («Россия»)

7 июля, среда

22.00 (мск). Англия — Дания (Первый канал)

Расписание и результаты чемпионата Европы — в разделе на сайте.