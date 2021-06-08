ЦСКА объявил, что Арустамян первым получит аккредитацию на матчи клуба в сезоне-2021/22
ЦСКА поддержал журналиста Нобеля Арустамяна, который не сможет работать на матчах чемпионата Европы по футболу.
8 июня журналисту отказали в аккредитации на Евро-2020.
«Жаль, что Нобель Арустамян не аккредитован на Евро-2020. Решили, что он первым получит аккредитацию на домашние матчи ЦСКА сезона-2021/22!», — говорится в сообщении армейского клуба в Twitter.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.
На Евро-2020 сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). 10 июня команда в полном составе вылетит в Санкт-Петербург, где проведет первые два матча турнира.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/pfc_cska/status/1402246737062940675?s=20
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