Известного российского журналиста Арустамяна не пустили на Евро

Журналисту Нобелю Арустамяну отказали в аккредитации на чемпионат Европы по футболу.

«Да, мне отказали в аккредитации, так как один из хозяев турнира выступил против меня», — цитирует Арустамяна «РБК-Спорт».

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

На Евро-2020 сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). 10 июня команда в полном составе вылетит в Санкт-Петербург, где проведет первые два матча турнира.