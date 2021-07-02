Черчесов: «Работа на Евро признана неудовлетворительной. Я бы возразил»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции, посвященной выступлению команды на Евро-2020, прокомментировал решение технического комитета РФС по поводу его работы на турнире.

— Работа признана неудовлетворительной, — сказал Черчесов. — Я бы возразил, потому что в моем понимании работа и результат — разные вещи. Работа была выполнена. Почему не удалось повторить успех ЧМ-2018? Физически мы были готовы, но чтобы эти кондиции дали результат, нужны кураж и вдохновение в команде. Расскажу такую историю. Уже после Бельгии я слышал слово «отставка». Перед ЧМ-2018 были контрольные матчи, мы готовили команду, подбирали игроков, были хорошие соперники — сейчас мы не сможем привезти ни Бразилию, ни Францию, ни Аргентину. Тогда все хотели с нами сыграть. Мы понимали, что не можем с ними по-спортивному соревноваться, но мы думали о задаче на ЧМ-2018. Было два года, можно было спокойно наблюдать за игроками и выстраивать в команде «химию». И так понемногу выстраивали команду, и к дню Х она была на том уровне, что вы видели.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B и не смогла попасть в плей-офф турнира.