Черчесов считает, что после ЧМ-2018 сборная России утратила «наглый ход» к Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, почему команда не смогла на Евро-2020 повторить успех ЧМ-2018.

«Недавно прочитал: работа признана неудовлетворительной. В моем понимании работа от результата разнится. Работа была выполнена от и до, команда делала то, что мы ей предлагали. Было иногда сложно. Еще раз повторяю, приписками заниматься мы не можем, потому что у каждого все свое.

Почему не удалось повторить? Потому что абсолютно четко теперь понимаю: если мы физически были готовы, но чтобы эти кондиции дали результат, нужен определенный кураж, вдохновение, чтобы оно было в команде. Давайте только договоримся, чтобы мои ответы не были интерпретированы как оправдание. Я просто констатирую факты, как все происходило. Мы выстраивали определенную химию, часто задавали вопросы по игрокам, почему того или другого не было. Сложно иногда говорить на эти темы. Мы-то точно знаем, почему его нет. Это касается игрока, про которого не можешь открыто говорить.

У велосипедистов есть термин «набрать наглый ход». И мы его набрали, были на этой волне, прошли отбор. Из-за пандемии и переноса Евро этот ход приостановился. Мы 10 месяцев не видели команду. С опаской ждал первый после паузы матч с Сербией. Понимал, что это уже другие ощущения – мои ли, футболистов ли. Все уже другое, хотя игроки те же. Это был первый звонок. Так и получилось. Пришлось строить новую команду на ходу. Из сборной, что была на ЧМ-2018, осталось девять футболистов. Опыт больших турниров – особенная вещь. Игроки там могут не раскрыться, зажаться, в этом плане нам еще нужно поработать», — сказал Черчесов.