Евро-2020, 1/4 финала: расписание и результаты матчей 3 июля
Сегодня, 3 июля, состоится два матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу-2020.
Полное расписание матчей чемпионата Европы — по ссылке
3 июля, суббота
Чехия — Дания
Баку. Олимпийский стадион. 19.00 (Россия 1 — 18.50)
Судьи: Кайперс. ван Рукел, Зайнстра (все — Голландия).
ВАР: ван Букел. Блом (оба — Голландия), Мели, Иррати (оба — Италия).
Украина — Англия
Рим. Олимпийский стадион. 22.00 (Первый — 21.45)
Судьи: Брих. Борш, Лупп (все — Германия).
ВАР: Фриц. Дингерт, Гиттельманн, Данкерт (все — Германия).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю