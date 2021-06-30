Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Евро-2020: где смотреть прямые трансляции матчей 1/4 финала

22:30
Санкт-Петербург примет матча Испании и Швейцарии. Фото AFP
Санкт-Петербург примет матча Испании и Швейцарии. Фото AFP
Теги:
Расписание, даты и время начала игр плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Матчи 1/4 финала Евро-2020 пройдут 2 и 3 июля 2021 года в четырех разных городах.

Для игр раунда плей-офф Евро-2020 выбраны два временных слота — 19.00 и 22.00 (по Москве).

Прямые трансляции решающих матчей чемпионата Европы на российском ТВ организуют Первый канал и «Россия». Игры также можно смотреть онлайн на сайтах ведущих федеральных каналов и сайте «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей 1/4 финала Евро-2020: расписание и время начала

2 июля, пятница

19.00 (мск). Санкт-Петербург. Швейцария — Испания («Россия»)

22.00 (мск). Мюнхен. Бельгия — Италия («Россия»)

3 июля, суббота

19.00 (мск). Баку. Чехия — Дания («Россия»)

22.00 (мск). Рим. Украина — Англия («Россия»)

* обновленное распределение матчей по ТВ-каналам появится на этой страницке позже

Расписание и результаты чемпионата Европы — в разделе на сайте.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Агапов все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1591
Все опросы
Кто из четвертьфиналистов — фаворит Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Украина сыграет с Англией в 1/4 финала чемпионата Европы
«Зачем Дзюба списывает провал на наш менталитет? Парень, тебе такие деньги платят — паши 90 минут!» Орлов — о судьбе сборной России
«Будем играть с Англией за Беседина». Украинец выбыл из-за тяжелой травмы, а мог пропустить Евро из-за допинга
Остапенко сыграет с Касаткиной во втором круге Уимблдона
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля