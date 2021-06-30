Евро-2020: где смотреть прямые трансляции матчей 1/4 финала
22:30
Расписание, даты и время начала игр плей-офф чемпионата Европы по футболу.
Матчи 1/4 финала Евро-2020 пройдут 2 и 3 июля 2021 года в четырех разных городах.
Для игр раунда плей-офф Евро-2020 выбраны два временных слота — 19.00 и 22.00 (по Москве).
Прямые трансляции решающих матчей чемпионата Европы на российском ТВ организуют Первый канал и «Россия». Игры также можно смотреть онлайн на сайтах ведущих федеральных каналов и сайте «Матч ТВ».
Прямые трансляции матчей 1/4 финала Евро-2020: расписание и время начала
2 июля, пятница
19.00 (мск). Санкт-Петербург. Швейцария — Испания («Россия»)
22.00 (мск). Мюнхен. Бельгия — Италия («Россия»)
3 июля, суббота
19.00 (мск). Баку. Чехия — Дания («Россия»)
22.00 (мск). Рим. Украина — Англия («Россия»)
* обновленное распределение матчей по ТВ-каналам появится на этой страницке позже
Расписание и результаты чемпионата Европы — в разделе на сайте.
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