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Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020

20:56
Сборная Дании празднует гол. Фото AFP
Сборная Дании празднует гол. Фото AFP
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Сборная Дании победила команду Чехии (2:1) в 1/4 финала Евро-2020. Игра проходила в Баку (Азербайджан).

На пятой минуте счет в матче открыл Томас Дилэйни. Каспер Дольберг на 42-й минуте удвоил результат. Патрик Шик на 49-й минуте отыграл один мяч. Для него это пятый гол на турнире, он делит лидерство в гонке бомбардиров с Криштиану Роналду.

В полуфинале датчане сыграют с победителем пары Украина — Англия.

Евро-2020

1/4 финала

Чехия — Дания — 1:2 (0:2)

Голы: Дилэйни, 5 (0:1). Дольберг, 42 (0:2). Шик, 49 (1:2).

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Калас, Челустка (Брабец, 65), Боржил, Холеш (Янкто, 46), Соучек, Барак, Масопуст (Крменчик, 46), Шевчик (Дарида, 80), Шик (Выдра, 79).

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кристенсен (Андерсен, 81), Кьер, Стрюгер Ларсен (Васс, 71), Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 81), Мехле, Брэйтуэйт, Дольберг (Поульсен, 59), Дамсгор (Нергор, 60).

Предупреждения: Крменчик, 84. Калас, 86.

Судьи: Кайперс. ван Рукел, Зайнстра (все — Голландия).

ВАР: ван Букел. Блом (оба — Голландия), Мели, Иррати (оба — Италия). Резервный судья Сергей Карасев (Россия)

3 июля. Баку. Стадион Олимпийский.

Чехия — Дания

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина
Англия

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 1
Италия 2
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия 1
Дания 2
Матч завершен

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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