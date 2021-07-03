Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020
Сборная Дании победила команду Чехии (2:1) в 1/4 финала Евро-2020. Игра проходила в Баку (Азербайджан).
На пятой минуте счет в матче открыл Томас Дилэйни. Каспер Дольберг на 42-й минуте удвоил результат. Патрик Шик на 49-й минуте отыграл один мяч. Для него это пятый гол на турнире, он делит лидерство в гонке бомбардиров с Криштиану Роналду.
В полуфинале датчане сыграют с победителем пары Украина — Англия.
Евро-2020
1/4 финала
Чехия — Дания — 1:2 (0:2)
Голы: Дилэйни, 5 (0:1). Дольберг, 42 (0:2). Шик, 49 (1:2).
Чехия: Вацлик, Цоуфал, Калас, Челустка (Брабец, 65), Боржил, Холеш (Янкто, 46), Соучек, Барак, Масопуст (Крменчик, 46), Шевчик (Дарида, 80), Шик (Выдра, 79).
Дания: Шмейхель, Вестергор, Кристенсен (Андерсен, 81), Кьер, Стрюгер Ларсен (Васс, 71), Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 81), Мехле, Брэйтуэйт, Дольберг (Поульсен, 59), Дамсгор (Нергор, 60).
Предупреждения: Крменчик, 84. Калас, 86.
Судьи: Кайперс. ван Рукел, Зайнстра (все — Голландия).
ВАР: ван Букел. Блом (оба — Голландия), Мели, Иррати (оба — Италия). Резервный судья Сергей Карасев (Россия)
3 июля. Баку. Стадион Олимпийский.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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