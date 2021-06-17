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Александр Караваев о матче с Македонией: «Нельзя доводить до такого игру, которую контролируешь»

21:38
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Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился впечатлениями после победы над Македонией (2:1) на Евро-2020.

«В первом тайме полностью переиграли соперника, забили два мяча, — цитирует футболиста «Динамомания» 17 июня. — Во втором тайме понимали, что македонцы понесутся забивать, останавливали их атаки, но потеряли концентрацию. Будем разбираться, чтобы это не повторялось. Нельзя доводить до такого игру, которую контролируешь.

Моя передача на Ярмоленко? Я долгое время играл на этой позиции. Наигрывали такие угловые еще в «Заре». Нужно переправить мяч на дальнюю штангу, когда защитники этого не ожидают. Можно сказать, что это не наигранно, но нас просили так делать.

Какое настроение на матч с Австрией? Эмоции только положительные. Тренерский штаб говорит, что нам не нужно зажиматься и играть с позитивным настроем. Нужно правильно восстановиться и правильно подготовиться к матчу с Австрией. Это будет решающий матч».

В составе победителей забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. У македонцев отличился Эзджан Алиоски.

Дополнительная информация:

http://www.dynamomania.com/news/588543-aleksandr-karavaev-nelzya-dovodit-do-takogo-igru-kotoruyu-kontroliruesh

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