Александр Караваев о матче с Македонией: «Нельзя доводить до такого игру, которую контролируешь»

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился впечатлениями после победы над Македонией (2:1) на Евро-2020.

«В первом тайме полностью переиграли соперника, забили два мяча, — цитирует футболиста «Динамомания» 17 июня. — Во втором тайме понимали, что македонцы понесутся забивать, останавливали их атаки, но потеряли концентрацию. Будем разбираться, чтобы это не повторялось. Нельзя доводить до такого игру, которую контролируешь.

Моя передача на Ярмоленко? Я долгое время играл на этой позиции. Наигрывали такие угловые еще в «Заре». Нужно переправить мяч на дальнюю штангу, когда защитники этого не ожидают. Можно сказать, что это не наигранно, но нас просили так делать.

Какое настроение на матч с Австрией? Эмоции только положительные. Тренерский штаб говорит, что нам не нужно зажиматься и играть с позитивным настроем. Нужно правильно восстановиться и правильно подготовиться к матчу с Австрией. Это будет решающий матч».

В составе победителей забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. У македонцев отличился Эзджан Алиоски.