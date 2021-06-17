Баринов: «Игра с Данией может оказаться последней для России. Надо показать качество!»

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» победу сборной Бельгии над Данией в матче групы B Евро-2020 (2:1).

«У меня появились тревожные ожидания, когда датчане случайно проиграли Финляндии, — сказал Баринов «СЭ». — Так бывает. Финны ударили один раз и это стало голом. Теперь нам нужна ничья с Данией, и мы выходим из группы. Бельгийцы в первом тайме были очень неубедительными. Пока Де Брейне не вышел, игры там не было. Гол на второй минуте — это чистое везение. А тут человек вышел и показал, как надо играть в футбол. Хотя мне очень понравился Лукаку. Такую работу проделал. Протащил мячи же! Я бы дал ему лучшего игрока матча. Нам же теперь туговато. Но было бы хуже, если датчане смогли победить. Датчанам нужна только победа в последнем матче, а нам и ничьей хватит. Только бы не влезла эта мысль в головы наших футболистов и тренеров. Игра с датчанами может оказаться последней. Надо показать качество игры, чтобы запомнились!»

Баринов также считает, что установка на ничью в матче с Данией — это очень опасно.

«Установка на ничью — это самая опасная вещь. Не вобьешь в голову, что нужно отдать жизнь на поле. Все равно где-то в подсознании, в инфернальном пространстве сидит мнение, что нас устроит ничья. Как же этого ежа из-под кожи выгнать — это архисложная задача. С первых минут будет понятно, с каким настроем мы вышли на поле. Надо играть в серьезный футбол. Но весь ужас в том, что наша оборона не внушает уверенности», — добавил Баринов.

17 июня сборная Бельгии обеспечила себе место в плей-офф Евро-2020. Бельгийцы набрали шесть очков и лидируют в группе. У Дании ноль очков и последняя позиция. Второй идет сборная России (3 очка), третьей — сборная Финляндии (3).