Звезды футбола сыграют против сборной России 12 июня в Санкт-Петербурге

12 июня в Санкт-Петербурге пройдет матч звезд европейского футбола против ветеранов сборной России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз УЕФА.

Игра пройдет ровно за год до старта Евро-2020, который пройдет в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург.

Начнется игра в 12.00 по московскому времени с выстрелом пушки Петропавловской крепости, возле которой расположен Парк футбола Евро-2020.

Игроки встретятся на поле размером 30 на 15 м, матч будет состоять из двух таймов по 20 минут.

Из россиян на поле выйдут Михаил Кержаков, Владислав Радимов, Динияр Билялетдинов, Роман Широков и Дмитрий Сычев.

За звезд футбола сыграют грек Антонис Никополидис, итальянец Джанлука Дзамбротта, французы Робер Пирес и Давид Трезеге, а также испанец Фернандо Морьентес.