Полузащитник сборной России Юрий Жирков работал на тренировке команды в Сан-Марино по индивидуальной программе. В то время как остальные футболисты вместе делали разминку, а затем приступили к работе с мячами, игрок «Зенита» бегал вокруг поля.

Заключительный матч отбора Евро-2020 Сан-Марино — Россия пройдет во вторник, 19 ноября. (Игорь Рабинер)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира