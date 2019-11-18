Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Жирков тренируется индивидуально перед игрой Сан-Марино — Россия

14:15
Тренировка сборной России.
Тренировка сборной России.
Теги:

Полузащитник сборной России Юрий Жирков работал на тренировке команды в Сан-Марино по индивидуальной программе. В то время как остальные футболисты вместе делали разминку, а затем приступили к работе с мячами, игрок «Зенита» бегал вокруг поля.

Заключительный матч отбора Евро-2020 Сан-Марино — Россия пройдет во вторник, 19 ноября. (Игорь Рабинер)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир