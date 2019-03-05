Защитник "Вест Хэма" Деклан Райс сменил футбольное гражданство

ФИФА одобрила запрос защитника Деклана Райса на смену футбольного гражданства с ирландского на английское, сообщает Sky Sports.

Райс выступал за Ирландию на молодежном уровне, за основую сборную он принимал участие только в товарищеских матчах.

Теперь 20-летний футболист может получить вызов в сборную Англии. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт 13 марта объявит имена игроков, которые будут готовиться к матчам квалификации ЧЕ-2020 с Чехией и Черногорией.

В этом сезоне Деклан Райс провел за "Вест Хэм" 30 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.