Яя Туре: «ФИФА нужны люди, которые будут уделять пристальное внимание расистскому вопросу»

Полузащитник «Циндао» Яя Туре поделился мнением о расистском скандале в матче отборочного турнира Евро-2020 между Англией и Болгарией. Болгарские болельщики были уличены в проявлении расизма. Из-за этого встреча прерывалась дважды.

— Должно быть решение, ФИФА нужны люди, которые будут уделять пристальное внимание этому вопросу, — цитирует полузащитника Sky Sports. — Думаю, что сейчас игрокам нужно просто уйти с поля. Это будет сигналом для ФИФА и УЕФА, покажет, что эти футболисты более важны.

Мне бы очень хотелось видеть, как Англия покинет поле в матче с Болгарией. Я был бы счастлив. У нас должны быть люди, которые будут делать все правильно. Мы можем пойти на телевидение и говорить об этом, но это не значит, что люди на высоких постах в футболе отреагируют.