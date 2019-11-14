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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Яя Туре: «ФИФА нужны люди, которые будут уделять пристальное внимание расистскому вопросу»

12:08
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Полузащитник «Циндао» Яя Туре поделился мнением о расистском скандале в матче отборочного турнира Евро-2020 между Англией и Болгарией. Болгарские болельщики были уличены в проявлении расизма. Из-за этого встреча прерывалась дважды.

— Должно быть решение, ФИФА нужны люди, которые будут уделять пристальное внимание этому вопросу, — цитирует полузащитника Sky Sports. —  Думаю, что сейчас игрокам нужно просто уйти с поля. Это будет сигналом для ФИФА и УЕФА, покажет, что эти футболисты более важны.

Мне бы очень хотелось видеть, как Англия покинет поле в матче с Болгарией. Я был бы счастлив. У нас должны быть люди, которые будут делать все правильно. Мы можем пойти на телевидение и говорить об этом, но это не значит, что люди на высоких постах в футболе отреагируют.

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