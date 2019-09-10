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Ян Фертонген: «Бельгия невероятна смертельна в контратаке, снова это показали»

04:40
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Защитник сборной Бельгии Ян Фертонген прокомментировал разгромную победу над командой Шотландии (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Шотландия оказала некоторое давление, что дало нам больше пространства, — цитирует официальный сайт УЕФА защитника. — Провели хорошую игру. Думаю, что все пойдут домой с невероятным чувством. При поддержке своих болельщиков они начали агрессивно. Предполагали такое, потому что это был их последний шанс. Когда мы забили, это было для них огромным ударом. Мы невероятно смертельны в контратаке, сегодня это снова показали.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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