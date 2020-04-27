Вячеслав Колосков: «Дания не откажется от матча с Россией, потому что не получит столько денег за «Тур де Франс»

Почетный президент РФС, бывший вице-президент УЕФА Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» возможный отказ Датского футбольного союза от проведения матчей Евро-2020 в Копенгагене из-за намеченных на июль 2021 года нескольких этапов велогонки «Тур де Франс». На арене «Паркен» должен был состояться заключительный матч сборной России на групповом этапе.

— Решение еще не принято, в Датском футбольном союзе только предположили, что вероятность проведения матчей Евро составляет 50 на 50, — заявил Колосков. — Я думаю, они не откажутся, потому что за «Тур де Франс» не получат столько денег, как за матч с Россией у себя дома. В любом случае нам не дадут провести эту игру, потому что вместо Дании его с удовольствием возьмет другая страна.

Сейчас бессмысленно забегать вперед, давайте дождемся окончательного решения, а затем обсудим эту тему.

В Дании чемпионата Европы 2020 должны подтвердить готовность принять матчи Евро в 2021 году до конца апреля. (Евгений Белоусов)