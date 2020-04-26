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Дания может отказаться от матчей Евро-2020, чтобы провести «Тур де Франс»

23:18
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Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер рассказал о возможной отмене проведения матчей чемпионата Европы в 2021 году из-за велогонки «Тур де Франс».

Сборная Дании на Евро-2020 сыграет с Россией, Бельгией и Финляндией. Во время турнира, который пришлось перенести из-за пандемии коронавируса на 2021 год, в стране пройдут три этапа велогонки.

— Думаю, вероятность проведения матчей в Копенгагене 50 на 50, — приводит слова Меллера Sky Sports. — Мы готовы провести их, но мы не можем сделать это без безоговорочной поддержки наших партнеров. Я буду уверен только тогда, когда у нас будет окончательное соглашение.

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