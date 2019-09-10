Во время Евро-2020 фан-зоны будут в спальных районах Петербурга

Зампред Правительства Российской Федерации и председатель наблюдательного совета Оргкомитета «Евро-2020» в Санкт-Петербурге Ольга Голодец после инспекционного визита УЕФА в Санкт-Петербург рассказала, что обсуждалось на нем.

— Встреча была рабочей, — начала Голодец. — И у нас есть пожелания к организаторам чемпионата Европы. Мы обсуждали целый ряд вопросов. Например, о детской программе. Коллеги из УЕФА выделяют около 200 билетов детям, и мы проведем конкурс по всей стране. Дети, занимающиеся футболом получат возможность приехать на турнире. Мы бы хотели, чтобы программа была расширенной, чтобы ребята могли встретиться со звездами, со своими кумирами. Это мечта каждого ребенка, и это привлекает огромное число детей в футболов.

Хочу сказать и о волонтерах. Число желающих кратно превосходит количество мест. У нас хороший конкурс. И хорошо бы, чтобы программа стала международной. Чтобы у волонтеров появилась возможности не только в той стране, где они подали заявки, но и в других городах. Мы говорили о культурной программе, о церемониях, о возможностях для болельщиков, о фан-зонах. Мы заверили коллег, что фан-зоны будут не только в центральной части Санкт-Петербурга, но и в других городах России. А в Санкт-Петербурге фан-зоны появятся не только в центре, но и в спальных районах. Мы готовы к проведению праздника футбола, он будет ярким, красочным и запоминающимся. (Гоша Чернов)

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира