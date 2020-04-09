В УЕФА не намерены сокращать число городов, принимающих Евро-2020

УЕФА не рассматривает возможность сокращения количества городов, принимающих чемпионат Европы, сообщает Sky Sports.

— Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, мы намерены сохранить прежний календарь и провести матчи в тех же городах, что и планировалось, — приводит Sky Sports слова представителя УЕФА. — Однако сейчас расписание игр еще не утверждено официально. УЕФА находится на связи со всеми 12 принимающими турнир городами. Дальнейшие объявления будут сделаны позднее.

Ранее издание Daily Mail сообщало, что УЕФА может уменьшить число городов, которые примут чемпионат Европы.