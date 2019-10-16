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Уокер отреагировал на невероятные эмоции Зинченко

08:43
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер в своем Twitter прокомментировал поведение своего партнера по команде Александра Зинченко после выхода сборной Украины на Евро-2020. Украинцы обыграли команду Португалии (2:1).

— Я помню свое первое пиво, Зинни, — написал Уокер. В английском языке эта фраза употребляется, когда человек ведет себя незрело, как молодой парень, который впервые попробовал алкоголь.

В составе украинской команды забивали Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко. У португальцев с пенальти забил Криштиану Роналду.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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