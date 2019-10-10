В четверг, 10 октября, сборная России примет команду Шотландии в отборочном матче Евро-2020. Встреча группы I начнется на стадионе «Лужники» в 21:45 по московскому времени.

По итогам шести туров квалификации сборная России занимает в группе второе место, имея в активе 15 очков. Команда Станислава Черчесова дважды обыграла Казахстан (4:0, 1:0), а также Сан-Марино (9:0), Кипр (1:0) и Шотландию (2:1) и уступила лишь лидеру секстета I — Бельгии (1:3). Неудивительно, что россияне являются явными фаворитами встречи. Коэффициент на победу хозяев в БК «Лига Ставок» составляет 1,55. Для сравнения ничья оценивается в 4,00, победа шотландцев — с почти невероятными 6,75. При этом эксперты полагают, что большого количества забитых мячей от наших ждать не стоит. Индивидуальный «Тотал» сборной России меньше 2 можно взять за 1,42, больше 2 — за 2,75.

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