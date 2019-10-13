Уэльс и Хорватия сыграли вничью, Бэйл и Влашич обменялись голами
Сборные Уэльса и Хорватии сыграли вничью со счетом 1:1 в матче отборочного турнира чемпионата Европы в Кардиффе. На гол полузащитника ЦСКА Николы Влашича хозяева ответили точным ударом Гарета Бэйла.
В случае победы хорваты досрочно бы вышли на Евро-2020.
Чемпионат Европы-2020
Отборочный турнир
Группа E
Уэльс — Хорватия — 1:1 (1:1)
Голы: Влашич, 9 (0:1). Бэйл, 45+3 (1:1).
Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, К.Робертс, Локьер, Ампаду (Моррелл, 50), Родон, Аллен, Джон.Уильямс (Уилсон, 68), Джеймс, Бэйл, Мур (Т.Робертс, 86).
Хорватия: Ливакович, Ловрен, Вида, Едвай, Баришич, Модрич (Бадель, 90), Ковачич (Ракитич, 46), Влашич, Брекало, Перишич, Петкович (Ребич, 64).
Предупреждения: Вида, 15. Ловрен, 45+5. Петкович, 46. Мур, 57. Ракитич, 85. Аллен, 86. Модрич, 89. Джеймс, 90+7.
Судья: Кайперс (Голландия).
13 октября. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити».
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/?from=header-main-menu