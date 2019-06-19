УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса

Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобы Португалии и Люксембурга, требовавших присудить поражения Украине в матчах отборочного турнира Евро-2020. Об этом написал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко. Португалия и Люксембург требовали засчитать украинцам поражения в связи с участием в играх Жуниора Мораеса, якобы натурализованного с нарушением правил.

Украина сыграла с Португалией вничью (0:0), а Люксембург победила со счетом 2:1.

По правилам ФИФА игрок для смены гражданства должен непрерывно играть за клубы страны на протяжении пяти лет. Мораес выступал за украинские команды с июля 2012 по февраль 2017 года. В феврале он ненадолго уезжал в аренду в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", после чего вернулся в Украину.

Украина после 4 игр занимает первое место в отборочной группе B, имея в активе 10 очков из 12 возможных.