Тренер сборной Германии: "Белорусы хотели навязать нам свою игру, но мы им этого не позволили"

Тренер сборной Германии Маркус Зорг - о матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной Белоруссии (2:0). Главный тренер немецкой команды Йохаим Лев пропустил игру из-за травмы, полученной при занятии в тренажерном зале.

- Рады, что заработали три очка. Белорусы тоже достойно выглядели. Нельзя сказать, что мы на сто процентов слаженно играли. У наших игроков несколько недель назад закончился чемпионат, поэтому в каких-то моментах проседали. Но в целом я доволен, - цитирует специалиста "Прессбол". - Чувствовали, что белорусы хотели навязать нам свою игру. Но мы им этого не позволили.

- Сегодня вы вынужденно руководили командой со скамейки запасных. Как адаптировались?

- Полностью был настроен на то, чтобы следить за игроками. А сам Лев нас поздравил после матча. Он тоже доволен. Уже успели с ним поговорить. Мы с ним постоянно на связи.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира