Тонали вызван во взрослую сборную Италии

Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали вызван в сборную Италии на матчи отбора Евро-2020 против Греции и Лихтенштейна. Изначально Тонали был приглашен в молодежную сборную Италии, но теперь отправился в расположение главной команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провел 7 матчей за «Брешию» и отметился 2 результативными передачами. За ним уже следят скауты ведущих европейских клубов.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира