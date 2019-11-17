Томас Фермален: «Бельгия была смертельно эффективна в атаке»

Защитник сборной Бельгии Томас Фермален прокомментировал победу над командой России (4:1) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Мы провели хороший матч, хотя наш первый тайм был лучше второго, — цитирует защитника Het Nieuwsblad.- Мы были смертельно эффективны в атаке. Если все в порядке, вы знаете, что нам хватает половины реализованных моментов для победы. — сказал Томас Вермален. Всего лишь наш второй гол в контратаках за отборочный турнир? Мы стараемся играть командой, в системный футбол.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира