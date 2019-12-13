Тейлор сообщил, что Россия не потеряет право на проведение Евро-2020

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства Джонатан Тейлор заявил, что Россия не потеряет право на проведение в Санкт-Петербурге матчей Евро-2020 по футболу.

— Я не считаю, что ВАДА приняла мягкое решение, — цитирует Тейлора AP. — Мы остановились на крупных мероприятиях вроде чемпионатов мира, и никто не мог ожидать такого решения, но сейчас идут споры, будто мы должны были пойти дальше и лишить Россию Евро-2020. Вы также должны помнить, что у нас должна быть одна граница для всех: да, в футболе чемпионат Европы — это важное соревнование, но в других видах спорта европейские первенства не имеют такого важного значения, поэтому нужно было принять решение, подходящее для всех видов спорта.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа: Россия — Бельгия, Россия — Финляндия и Финляндия — Бельгия и один из четвертьфиналов.

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