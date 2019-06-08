Тарас Степаненко: "Сербы думали, что забьют нам пару мячей и будут играть на удержание, не вышло"

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал разгромную победу над Сербией (5:0) в матче отборочного турнира Евро – 2020. Украина возглавляет таблицу группы B с семью очками после трех игр.

– Настраивались на серьезный матч, он таким и вышел, – цитирует isport.ua Степаненко. – Но мы ожидали большего от сербов или сыграли лучше, чем рассчитывали. Установка тренера гнала вперед, ну и трибуны, конечно, тоже. Я считаю, что здесь сумасшедшая поддержка. Когда спели гимн, у меня мурашки побежали. Я, честно говоря, давно такого гимна не слышал.

Сербы думали, что забьют нам пару мячей и будут играть на удержание, не вышло. 2:0 – опасный счет, поэтому после перерыва выходили с мыслями играть до конца. Потом уже поймали кураж.

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