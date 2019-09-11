Стерлинг подвергся расистским оскорблениям во время матча с Болгарией

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг подвергся расистским оскорблениям по ходу домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии (4:0), сообщает Sky Sports.

Стюард стадиона «Уэмбли» услышал, как один из болельщиков оскорбляет 24-летнего форварда на расовой почве, после чего передал фаната полиции. После общения сотрудниками правоохранительных органов нарушитель был отпущен без какого-либо наказания.

Ранее в матчах английской премьер-лиги и чемпионшипа расистским оскорблениям подверглись полузащитник Поль Погба, нападающие Яку Мейте и Тэмми Абрахам.