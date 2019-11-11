Станислав Черчесов: «Проверим себя на хорошем сопернике»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какая задача стоит перед командой на отборочный матч Евро-2020 против команды Бельгии.

— Локальную задачу мы решили, попали на Евро, — цитирует Черчесова официальный сайт УЕФА. — Мы хотели туда попасть, и мы это сделали. Время вроде и есть, но только летом начнется то, ради чего мы работали. Сейчас нам предстоит игра с Бельгией, и мы проверим себя на хорошем сопернике, насколько мы готовы. А так настроение спокойное и рабочее.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира