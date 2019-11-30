Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об ожиданиях от жеребьевки Евро-2020.

— Необычная жеребьевка точно, а интересного мало, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24». — Ждешь последнего соперника. У меня впервые такое в практике.

— Насколько важно, где пройдет матч между Россией и Данией — в Петербурге или Дании?

— Естественно, такие вещи влияют на ньюансы. Если логически рассуждать, то, наверное, и мы, и датчане начнем дома. Боюсь, что все принимающие страны начнут дома. То, что мы обсуждали, можно думать все что угодно, здесь есть нюансы по сравнению с чемпионатом мира. Пока от нас ничего не зависит, ждем жребий.

— Есть ответсвенность для сборной России из-за того, что Россия стала хозяйкой сразу двух турниров — чемпионата мира и чемпионата Европы?

— Ответственность была и во время отборочных матчей, зная, что у нас пройдет столько игр. Не попасть на этот форум было бы не самым приятным моментом.