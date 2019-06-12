Станислав Черчесов: "Хотелось бы, чтобы игра сложилась полегче"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Кипром в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:0) отметил, что хотелось бы, чтобы игра сложилась полегче.

– Насколько сложно далась победа?

– Знали, что будет непросто. Нам противостояла достаточно обученная, организованная команда, в которой есть игроки хорошего уровня. Тем более, в своем последнем матче киприоты проиграли. Мы им в какой-то степени помогли – моменты, который у нас были, надо было реализовывать. Если бы это удалось, то тогда бы стало чуть полегче. А счет 1:0 – скользкий. В конце концов, соперник такой ситуации чувствует, что любой стандарт может принести очки. Игра проходила на нервы. Для зрителя хорошо, что сценарий получился таким. Но нам бы хотелось, чтобы игра сложилась полегче. Три очка есть три очка. Завершили сезон двумя победами. Саранск и Нижний Новгород встретили нас тепло в прямом и переносном смысле. Там "плюс 30", тут "плюс 30". Благодарим наших болельщиков.

– Кого бы отметили индивидуально?

– Есть вещи, на которые мы смотрим по-разному. Вот если игрок заложил финт. В вашем понимании он будет хорошим, а в нашем – любой риск должен быть своевременным. Во многих моментах мы сыграли так, как планировали. Но были и моменты, где мы передерживали мяч, не до конца правильно располагались геометрически. Настрой же был хорошим. мы прессинговали, хотели подавить соперника – что и сделали. Но это не превратилось в голы, это самое плохое. (Илья Андреев)

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира