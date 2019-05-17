Стадион "Динамо" осенью может принять матч сборной России?

Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина осенью может принять матч с участием сборной России по футболу, сообщил журналистам Андрей Лунтовский – генеральный директор УК "Динамо", которая управляет ареной.

– Сыграет ли на стадионе сборная России? – вопрос Лунтовскому.

– Была бы большая честь ее здесь увидеть. Чем раньше, тем лучше. Насколько знаю, осенью планируется игра нашей сборной. С кем-то из соперником. Но точно не знаю.

– То есть этот вариант обсуждается с РФС?

– Игра сборной? Слышал, что такие разговоры есть. Конкретику сказать не могу.

На данный момент у сборной России осенью запланированы три домашние игры. В отборочном цикле Евро-2020 команда 9 сентября сыграет с Казахстаном, 10 октября – с Шотландией​ и 16 ноября – с Бельгией. С казахстанцами российская сборная сыграет в Калининграде. Места проведения матчей с шотландцами и бельгийцами еще не определены. (Илья Андреев)