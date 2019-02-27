Сорокин назвал слухами информацию о его уходе из оргкомитета Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию о том, что покинет свой пост.
Данные сведения появились в СМИ в начале этой недели.
- Слухи не комментируем, - сказал Сорокин, отвечая на вопрос корреспондента "СЭ".
- Ну как к этому относиться?
- Как к слухам. Кадровые вопросы - прерогатива управляющих органов. В данном случае - наблюдательного совета оргкомитета.
- А когда ближайшее заседание?
- Мы рассчитываем провести его в первой половине марта.
Санкт-Петербург примет три матча группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года и четвертьфинал турнира. (Илья Андреев)
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