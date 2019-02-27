13:17 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Сорокин назвал слухами информацию о его уходе из оргкомитета Евро-2020

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Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию о том, что покинет свой пост. 

Данные сведения появились в СМИ в начале этой недели.

- Слухи не комментируем, - сказал Сорокин, отвечая на вопрос корреспондента "СЭ".

- Ну как к этому относиться?

- Как к слухам. Кадровые вопросы - прерогатива управляющих органов. В данном случае - наблюдательного совета оргкомитета.

- А когда ближайшее заседание?

- Мы рассчитываем провести его в первой половине марта. 

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года и четвертьфинал турнира. (Илья Андреев)

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