Сорокин назвал слухами информацию о его уходе из оргкомитета Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию о том, что покинет свой пост.

Данные сведения появились в СМИ в начале этой недели.

- Слухи не комментируем, - сказал Сорокин, отвечая на вопрос корреспондента "СЭ".

- Ну как к этому относиться?

- Как к слухам. Кадровые вопросы - прерогатива управляющих органов. В данном случае - наблюдательного совета оргкомитета.

- А когда ближайшее заседание?

- Мы рассчитываем провести его в первой половине марта.

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года и четвертьфинал турнира. (Илья Андреев)