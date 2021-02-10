УЕФА не рассматривает вариант допуска на матчи Евро-2020 только местных болельщиков

Председатель российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин поделился мнением о возможности допуска на матчи чемпионата Европы только местных болельщиков.

«Ситуация с только местными болельщиками на матчах не то чтобы исключена, она обусловлена исключительно открытием или закрытием границ. Мы видим, что некоторые матчи еврокубков смещаются в другие города, потому что Германия прекратила с кем-то авиасообщение. Конечно, мы надеемся на то, чтобы все болельщики, желающие следовать за своей командой, получили такую возможность. Но об этом мы, к сожалению, узнаем на более поздних стадиях, потому что это исключительно вопрос действующего сообщения и открытых границ», — сказал Сорокин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующий год и пройдет с 11 июня по 11 июля.

Турнир примут 12 европейских городов: Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Баку (Азербайджан), Рим (Италия), Бухарест (Румыния), Копенгаген (Дания), Амстердам (Голландия), Бильбао (Испания), Глазго (Шотландия), Будапешт (Венгрия), Дублин (Ирландия), Санкт-Петербург (Россия).

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один четвертьфинальный матч.