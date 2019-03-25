19:48 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

СМИ: Райс и Хадсон-Одои сыграют в стартовом составе сборной Англии в матче с Черногорией

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Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч отборочного турнира Евро-2020 против сборной Черногории, сообщает Sky Sports. Это будет его первый матч в стартовом составе за команду.

Также указано, что впервые выйдет в стартовом составе сборной и полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои. Оба игрока выходили на замену в матче с Чехией (5:0).

Матч Черногория - Англия начнется в 22.45 по московскому времени.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира    

 

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/euro/2020/

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