СМИ: Райс и Хадсон-Одои сыграют в стартовом составе сборной Англии в матче с Черногорией

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч отборочного турнира Евро-2020 против сборной Черногории, сообщает Sky Sports. Это будет его первый матч в стартовом составе за команду.

Также указано, что впервые выйдет в стартовом составе сборной и полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои. Оба игрока выходили на замену в матче с Чехией (5:0).

Матч Черногория - Англия начнется в 22.45 по московскому времени.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира