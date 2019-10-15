Швейцария победила Ирландию, Гибралтар забил первый гол в отборе Евро-2020

Сборная Швейцарии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 обыграла Ирландию (2:0). Победный гол забил нападающий Харис Сеферович. В случае победы ирландцы получили путевку в финальный турнир.

В другой встрече группы D Грузия победила Гибралтар (3:2). Нападающий Кайл Кашаро стал автором первого гола сборной Гибралтара в отборочном турнире Евро.

Чемпионат Европы-2020

Отборочный турнир

Группа D

Швейцария — Ирландия — 2:0 (1:0)

Голы: Сеферович, 16 (1:0). Даффи, 90+3 — в свои ворота (2:0).

Нереализованный пенальти: Родригес, 77 (вратарь).

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер (Фройлер, 70), Родригес, Шер, Эльведи, Аканджи, Джака, Закария, Мехмеди (Фернандес, 28), Сеферович, Эмболо (Штеффен, 88).

Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Коулман, Даффи, Иган, Уилан, Макклин, Хендрик, Браун, Коллинз (О`Дауда, 46), Конноли (Хоган, 70).

Предупреждения: Джака, 32. Коулман, 32. Браун, 34. Аканджи, 47. Хендрик, 55. Даффи, 66.

Удаление: Коулман, 76.

Судья: Марчиняк (Польша).

15 октября. Женева. Стадион «Стад де Женев».

Гибралтар — Грузия — 2:3 (0:2)

Голы: Хараишвили, 10 (0:1). Канкава, 21 (0:2). Кашаро, 66 (1:2). Р.Чиполина, 74 (2:2). Квилитая, 84 (2:3).

Гибралтар: Голдвин, Дж.Чиполина (Барнетт, 82), Р.Чиполина, Саджент, Маскаренас-Оливеро, Бритто, Муэли, Уокер (Понс, 89), Бадр (Э.Эрнандес, 81), Кашаро, Де Барр.

Грузия: Лория, Григалава, Наваловский (Кверквелия, 90+3), Какабадзе, Хочолава, Канкава, Ананидзе, Казаишвили, Хараишвили (Китейшвили, 60), Шенгелия, Лобжанидзе (Квилитая, 68).

Предупреждения: Бадр, 45+1. Хочолава, 49. Саджент, 56.

Судья: Валери (Италия).

15 октября. Гибралтар. Стадион «Виктория».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира