Нападающий сборной Швеции Александер Исак отметил, что его не слишком задели расистские выкрики болельщиков сборной Румынии во время матча отборочного турнира Евро-2020. 20-летний форвард «Реал Сосьедад» вышел на замену в матче, который его команда выиграла со счетом 2:0.

— Когда я вышел на поле, услышал несколько расистских выкриков с трибун, — цитирует AFP Исака. — Спросил у судьи, слышит ли он что-нибудь. Он сказал, что не слышит. Но через несколько минут судья остановил игру. Мы немного обсудили ситуацию, а потом матч продолжился. Я рад, что мы победили. Конечно, сама ситуация неприятна, но в ней ничего необычного. Я не допускаю, чтобы такие вещи на меня влияли. Лучше их игнорировать. Всегда будут встречаться идиоты. Лучше не уделять им внимания, которого они ждут.