Швеция упустила сверхволевую победу над Норвегией, несмотря на гол и две голевые передачи Классона

Сборная Швеции на выезде сыграла вничью с Норвегией в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:3). Норвежский нападающий "Борнмута" Джошуа Кинг сначала помог Бьерну Йонсену открыть счет, а во втором тайме забил сам.

На 70-й минуте в ворота норвежцев был назначен пенальти. Экс-защитник "Краснодара" Андреас Гранквист не смог переиграть вратаря, но первым на добивании был действующий игрок краснодарцев Виктор Классон, сокративший отставания своей команды. Затем он дважды ассистировал Робину Куэйсону - на 86-й минуте и 91-й минутах. Однако первый его мяч в итоге был переписан на автогол.

Тем не менее, норвежцы вырвали ничью, забив на 7-й добавленной минуте. Мяч на свой счет записал Ола Камара​ из "Шэньчжэня".

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа F

Норвегия - Швеция - 3:3 (1:0)

Голы: Йонсен, 41 (1:0). Кинг, 59 (2:0). Классон, 70 (2:1). Нордтвейт, 86 - в свои ворота (2:2). Куэйсон, 90+1 (2:3). Камара, 90+7 (3:3).

Нереализованный пенальти: Гранквист, 70 (вратарь).

Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи, Алеесами, Айер, Нордтвейт, Хенриксен, Сельнес, М.Эль-Юнусси (Камара, 72), Эдегор, Кинг, Йонсен (Серлот, 88).

Швеция: Ольсен, Гранквист, Крафт, Хеландер, Аугустинссон, Себ.Ларссон (Исак, 62), Экдаль (Г.Свенссон, 66), Классон, Куэйсон, Олссон (Андерссон, 90+6), Берг.

Предупреждения: Сельнес, 28. Олссон, 29. Нордтвейт, 53. Классон, 55. Йонсен, 63. Айер, 69. Хеландер, 73.

Судья: Рокки (Италия).

26 марта. Осло. Стадион "Ullevaal".