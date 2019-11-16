Шотландия победила Кипр в отборе Евро-2020

В отборочном матче Евро-2020 сборная Кипра принимала команду Шотландии. Гости одержали победу со счетом 2:1.

Шотландия набрала 12 очков и поднялась на третье место в группе I. Напомним, что из этой группы на чемпионат Европы уже отобрались сборные России и Бельгии.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа I

Кипр — Шотландия — 1:2 (0:1)

Голы: Кристи, 12 (0:1). Эфрем, 47 (1:1). Макгинн, 53 (1:2).

Кипр: Пардо, Меркис, Деметриу, Н.Иоанну, Каро (Кастанос, 42), Кусулос, Эфрем (Шполярич, 74), Кириаку (Теодору, 77), Кости, Сотириу, Папулис.

Шотландия: Маршалл, Палмер, Маккенна, Тэйлор, Галлахер, Форрест (Берк, 72), Джэк, Макгрегор, Макгинн, Кристи (Девлин, 90+2), Нейсмит (Макберни, 62).

Предупреждения: Макгрегор, 14. Маккенна, 49. Макгинн, 56. Тэйлор, 58. Деметриу, 58. Палмер, 90+1.

Судья: Лехнер (Австрия).

16 ноября. Никосия. Стадион ГСП.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира