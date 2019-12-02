Шевченко признан лучшим тренером Украины-2019

Лучшим тренером Украины в 2019 году был признан Андрей Шевченко. Он получил приз на церемонии «Футбольные звезды Украины-2019».

Другими номинантами были главный тренер «Зари» Виктор Скрипник и Александр Петраков, который стал чемпионом мира со сборной Украины U 20.

Под руководством Шевченко сборная Украины с первого места в своей группе вышла на Евро-2020, а также пробилась в элитный дивизион Лиги наций.