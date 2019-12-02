Шевченко признан лучшим тренером Украины-2019
2 декабря 2019, 23:35
Лучшим тренером Украины в 2019 году был признан Андрей Шевченко. Он получил приз на церемонии «Футбольные звезды Украины-2019».
Другими номинантами были главный тренер «Зари» Виктор Скрипник и Александр Петраков, который стал чемпионом мира со сборной Украины U 20.
Под руководством Шевченко сборная Украины с первого места в своей группе вышла на Евро-2020, а также пробилась в элитный дивизион Лиги наций.
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