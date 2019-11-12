Сборная Сан-Марино назвала состав на матч с Россией

Сборная Сан-Марино определилась с составом на домашние матчи отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана и России. С казахстанской командой Сан-Марино сыграет 16 ноября, с Россией — 19 ноября.

Вратари: Симоне Бенедеттини («Сан-Марино Кальчо»), Маттео Дзаволи («Либертас»), Альдо Симончини («Тре Фьори»).

Защитники: Мануэль Баттистини, Фабио Витайоли (оба — «Тропикал Кориано» Италия), Кристиан Бролли («Фольгоре»), Андреа Грандони, Мирко Палацци (оба — «Мариньянесе» Италия), Алессандро Д'Аддарио («Тре Фьори»), Давиде Симончини («Либертас»).

Полузащитники: Энрико Голинуччи (оба — «Либертас»), Алекс Гасперони («Тре Пенне»), Алессандро Голинуччи, Марчелло Муларони, Фабио Томассини (все — «Пьетракута» Италия), Маттиа Гьярди («Тропикал Кориано»), Лоренцо Лунадеи, Лука Ченсони (оба — «Риччоне» Италия).

Нападающие: Филиппо Берарди («Вибонезе» Италия), Марко Бернарди («Доманьяно»), Маттео Витайоли («Тропикал Кориано» Италия), Никола Нанни («Монополи» Италия), Хосе Адольфо Хирш («Пеннаросса»), Лука Чеккароли (Тре Пенне").

Россияне, помимо встречи с Сан-Марино, примут дома Бельгию. Игра состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге.

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