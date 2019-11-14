Сборная России закончила работу в Сочи и готовится к вылету в Санкт-Петербург

Сборная России завершила заключительную тренировку в Сочи на ноябрьском сборе, информирует пресс-служба команды.

Полузащитник Александр Головин занимался по индивидуальной программе, остальные игроки — в общей группе. В 16.00 команда вылетит в Санкт-Петербург.

Встреча против Бельгии пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», вмещающем 62 315 зрителей.

Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 21 очко. Бельгияс 24 баллом располагается на первой строчке. Обе команды досрочно вышли на Евро-2020.