Сборная России закончила работу в Сочи и готовится к вылету в Санкт-Петербург
Сборная России завершила заключительную тренировку в Сочи на ноябрьском сборе, информирует пресс-служба команды.
Полузащитник Александр Головин занимался по индивидуальной программе, остальные игроки — в общей группе. В 16.00 команда вылетит в Санкт-Петербург.
Встреча против Бельгии пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», вмещающем 62 315 зрителей.
Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 21 очко. Бельгияс 24 баллом располагается на первой строчке. Обе команды досрочно вышли на Евро-2020.
Завершилась заключительная тренировка в Сочи на ноябрьском сборе. Полузащитник Александр Головин занимался по индивидуальной программе, остальные игроки — в общей группе. В 16.00 команда вылетит в Санкт-Петербург. pic.twitter.com/Mi4dS1NPNe— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2019