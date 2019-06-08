23:51 8 июня | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Сборная России убралась в раздевалке после матча с Сан-Марино

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Сборная России в своем официальном Твиттере опубликовала фотографию раздевалки после матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (9:0). Национальная команда навела порядок в помещении.

Большое спасибо всем сотрудникам РФС и стадиона "Мордовия Арена" за отличную организацию матча! – говорится в сообщении пресс-службы команды.

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