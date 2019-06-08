Сборная России убралась в раздевалке после матча с Сан-Марино

Сборная России в своем официальном Твиттере опубликовала фотографию раздевалки после матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (9:0). Национальная команда навела порядок в помещении.

– Большое спасибо всем сотрудникам РФС и стадиона "Мордовия Арена" за отличную организацию матча! – говорится в сообщении пресс-службы команды.

Большое спасибо всем сотрудникам РФС и стадиона "Мордовия Арена" за отличную организацию матча! pic.twitter.com/DemMulgdMy – Сборная России (@TeamRussia) 8 июня 2019 г.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира