Сборная России показала, что осталось за кадром первого дня работы перед матчами отбора Евро-2020 с Кипром и Сан-Марино

Пресс-служба сборной России опубликовала видео о первом дне сборов команды в Новгорске перед июньскими матчами чемпионата Европы-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

"Игроки сборной России заехали на базу в Новогорск. Первая тренировка, приезд футболистов и празднование дня рождения Александра Головина не могли не попасть в объектив камеры РФС ТВ и традиционной рубрики "За кадром", – говорится в сообщении в Твиттере команды.

📹 | Игроки сборной России заехали на базу в Новогорск. Первая тренировка, приезд футболистов и празднование дня рождения Александра Головина не могли не попасть в объектив камеры РФС ТВ и традиционной рубрики "За кадром". pic.twitter.com/OAz8hSQVV5 – Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2019 г.

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