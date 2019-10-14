Сборная Косово обыграла Черногорию, Бернард Бериша на поле не появился

Сборная Косово одержала победу над Черногорией (2:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Встреча прошла в Приштине.

В составе Косово отличились защитник Амир Ррахмани и нападающий Ведат Муричи.

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша начал встречу в запасе Косово и на поле не появился.

Черногория с тремя очками располагается на четвертой строчке в группе A. Косово — третье место и 11 баллов.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа A

Косово — Черногория — 2:0 (2:0)

Голы: Ррахмани, 10 (1:0). Муричи, 35 (2:0).

Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Хадергьонай, Войвода (Жегрова, 88), В.Бериша, Шала (Раскай, 82), Целина (Хасани, 90+2), Кололли, Рашица, Муричи.

Черногория: Петкович (Миятович, 15), Симич, Марушич, Булатович, Косович (Бечирай, 46), Йовович (Янкович, 74), Вукчевич, Лагатор, Шчекич, Больевич, Мугоша.

Предупреждения: Йовович, 7. Муричи, 7. Шчекич, 16. Вукчевич, 85. Войвода, 85. Янкович, 90. Кололли, 90+1.

Судья: Диаш (Португалия).

14 октября. Приштина. Стадион «Фадиль Вокри».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира