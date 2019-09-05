Сборная Италии после победного матча с Арменией установила личный рекорд

Сборная Италии после матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Арменией (3:1) продлила свою победную серию до 8 игр, сообщает OptaPaolo. Эта продолжительность является рекордной для «скуадра адзурры» за всю историю ее выступлений в квалификациях Евро.

На данный момент сборная Италии занимает 1-е место в группе J, имея в активе 15 очков. Итальянцы на 6 баллов опережают ближайших преследователей из Финляндии.